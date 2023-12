Corona: "Kann Paxlovid nicht herzaubern"

Ärztekammer ortet vom Gesundheitsminister verursachte "peinliche Situation". Coronamedikament ist weiter in Österreich kaum verfügbar.

Das Abwassermonitoring zeigt aktuell neue Rekordwerte an Coronaerkrankungen in Österreich seit Beginn der Pandemie. Laut Österreichischer Gesundheitskasse waren in der vergangenen Woche 41.690 Personen wegen Covid im Krankenstand (zur selben Zeit 2022 waren es 21.858). In Salzburg sind 2335 Menschen ...