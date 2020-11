Corona-Krise belastet Junge stark und lässt Ärger wachsen

Die tief greifenden Auswirkungen der Coronakrise machen vor allem jüngeren Menschen in Österreich zu schaffen. Auf diesen Befund deuteten bereits erste Studien hin, nun zeigt sich dieser Trend auch in der Untersuchung "SARS CoV-2: Mental Health in Österreich". Bei jungen Menschen nehmen Suizidgedanken zu, so Studienleiter Thomas Niederkrotenthaler am Dienstag. Insgesamt sei der Ärger der Bevölkerung seit dem Herbst "so groß wie nie".

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Der Frust über Lockdown und Beschränkungen wächst