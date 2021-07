Corona-Lage entwickelt sich laut Konsortium weiter ungünstig

Die Corona-Lage in Österreich dürfte sich weiter verschlechtern. Das Covid-Prognose-Konsortium rechnet in seinem am Mittwoch veröffentlichten Ausblick für die kommende Woche, dass die Sieben-Tages-Inzidenz bis auf 29 Fälle pro 100.000 Einwohner steigen wird. Demnach ist mit einem Schnitt von 340 Fällen pro Tag für die nächsten sieben Tage zu rechnen, am kommenden Mittwoch werden 470 Neuinfektionen befürchtet. Diesen Mittwoch wurden 332 weitere Fälle registriert.

SN/APA/THEMENBILD/HANS PUNZ Lockerungen, Delta und Reisefreiheit lassen die Zahlen wieder steigen