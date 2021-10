Corona-Maßnahmen kosteten heuer vorerst 539 Mio. Euro

Die Bekämpfung der Coronapandemie hat in diesem Jahr bisher 539 Mio. Euro gekostet. Das geht aus dem Bericht zum COVID-19-Transparenzgesetz hervor, der am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Nationalrats behandelt wurde. Der Kostenanteil für Impfstoffe war bis Ende August mit 153,44 Mio. Euro demnach niedriger als jener für die gratis in Apotheken erhältlichen Antigen-Selbsttests, die bisher 187,67 Mio. Euro ausmachten.

SN/APA/dpa/Julian Stratenschulte Covid-Selbsttests kamen für den Bund teurer als Impfungen.