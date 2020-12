Corona-Masstentests: "Ganz umsonst ist es nicht"

Die Massentests am Beispiel Wien: 150.000 Menschen könnten sich täglich gratis auf SARS-CoV-2 testen lassen. Doch nur knapp mehr als 20.000 kommen. Die Frage ist: War es den Aufwand wert?

Die Bilder von der Wiener Stadthalle, wo die Schlange jener Menschen, die sich auf das Coronavirus testen ließen, bis hinunter zum Gürtel reichte, waren trügerisch. Denn die vorhandenen Testkapazitäten in der Bundeshauptstadt wurden bisher nicht annähernd ausgeschöpft. 150.000 Testungen an drei Standorten (neben der Stadthalle auch noch die Messe sowie die Marx-Halle) könnten täglich durchgeführt werden. 22.095 waren es am Montag.

Die Stadt Wien unter Federführung des Büros von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat umgehend darauf reagiert. Zur ...