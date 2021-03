"Mir bleibt doch nichts erspart", soll der betagte Kaiser Franz Joseph einst gesagt haben, als seine geliebte Elisabeth einem Attentäter zum Opfer fiel.

So ein kleines Attentat - verzeihen Sie - hätten Eltern von Schulkindern diesem verdammten Corona-Virus in den vergangenen zwölf Monaten öfter mal an den Hals gewünscht. Ihnen blieb nämlich auch nichts erspart. Dabei war die eigene Erleichterung im Lockdown-Frühling 2020 noch riesengroß gewesen, weil der Nachwuchs sich dank der Gnade der späten Geburt noch nicht ...