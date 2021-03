Wenn sich im Lockdown ein neues Universum auftut.

Mitte März 2020 ist die Welt ordentlich geschrumpft. Das war's mit gemütlichen Abenden in der Mostschenke, spontanen Treffen in der Großfamilie oder Urlaub am Meer. Zu Beginn war das ja gar nicht so schlecht. Der Terminkalender war plötzlich leer, kein Freizeitstress mehr, und endlich auch viel Zeit, die man daheim in den eigenen vier Wänden verbringen konnte. Aber irgendwann zog es uns doch nach draußen, zu Spaziergängen in der Umgebung - und in den Garten. Von unserer Laube aus, ...