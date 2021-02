Corona - Montag wird nächster Lostag

Wie versprochen wird die Regierung am Montag kundtun, ob sie Gastronomie, Tourismus und Kulturbereich neue Perspektiven bieten kann. Bis Monatsende ist in dem Bereich ja der Lockdown fix. Dass sich Anfang März etwas ändert, ist dem Vernehmen nach unwahrscheinlich. Denn schon die Lockerung in Handel und Schulen war nicht unumstritten und die Infektionszahlen steigen - auch aufgrund der zusätzlichen Tests - wieder.

SN/APA (Schlager)/ROLAND SCHLAGER Abholen bleibt wohl erste Wahl