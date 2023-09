Corona: Neuer Impfstoff kommende Woche verfügbar

Die ersten angepassten Impfstoffe gegen das Coronavirus sind am Dienstag in Österreich eingetroffen. Das teilte das Gesundheitsministerium der APA mit. In den nächsten Tagen werden sie auch in die Bundesländer ausgeliefert und sollten im Laufe der kommenden Woche an den jeweiligen Impfstellen verfügbar sein. Insgesamt sollen im Herbst 1,9 Millionen Dosen zur Verfügung stehen.

BILD: SN/FRANZ NEUMAYR LAND SAZBURG Angepasste Corona-Impfstoffe sind in Österreich eingetroffen.