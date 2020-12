Corona-Neuinfektionen in Österreich wieder bei fast 3.000

Nach den 2.550 Neuinfektionen vom Mittwoch sind es am Donnerstag in Österreich mit 2.913 schon wieder fast 3.000 Personen, bei denen das Virus SARS-CoV-2 binnen 24 Stunden neu festgestellt worden ist. Der Anteil positiver Tests lag am Silvestertag weiter bei über zehn Prozent. 73 Menschen starben mit einer Covid-19-Infektion. Die Zahl der Intensivpatienten liegt weiter knapp unter 400 bei 396, insgesamt ging die Zahl der Hospitalisierten um 65 zurück und liegt bei 2.342.

SN/APA/HANS PUNZ Anteil positiver Tests weiter bei über zehn Prozent