Rauch will Abwassermonitoring als "Wachtürme" erhalten

Obwohl mit 30. Juni die letzten Corona-Maßnahmen Geschichte sein werden, hält Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) vorerst am Covid-Abwassermonitoring fest. "Das sind wichtige Wachtürme, um die Coronazahlen im Blick zu behalten", sagte Rauch am Montag bei einer Pressekonferenz in der Nationalen Referenzzentrale für Covid-Abwassermonitoring in Innsbruck. Das Monitoring, das sich seit Anfang 2023 aus 48 bundesweiten Kläranlagen bedient, sei bis 2025 ausfinanziert.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Rauch will am Covid-Abwassermonitoring festhalten.