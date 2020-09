Corona: Reisewarnung für Senioren

Ob im großen Verband oder individuell: Warum Mediziner Senioren von Reisen in den Süden strikt abraten.

Der Herbst zieht ins Land, es wird kühler, die Tage werden kürzer. Für Zehntausende Senioren bräche nun die Zeit des Reisens an, vorzugsweise in südliche Gefilde. Normalerweise. Denn die Coronapandemie macht den meisten Reiseplänen der Generation 60 plus einen Strich durch die Rechnung. Für beliebte Destinationen wie Portugal, Kroatien, die Türkei und Ägypten gilt die höchste Reisewarnstufe. Vehement gewarnt wird auch vor Urlaub in Spanien. Einzige Ausnahme: die Kanarischen Inseln.

Der Pensionistenverband mit seinen 385.000 Mitgliedern musste bereits ...