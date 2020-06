Corona-Reproduktionszahl laut AGES in Österreich bei 0,96

Die effektive Reproduktionszahl des Coronavirus in Österreich liegt nach einer aktuellen Schätzung weiterhin knapp unter 1,0. Sie betrug für den 12. Juni 0,96, teilte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Montagabend auf ihrer Internetseite mit. In Niederösterreich lag der Wert bei 1,2, in Wien bei 0,9, geht aus der Analyse der vorangegangenen 13 Epidemietage hervor.

SN/APA (Symbolbild/AFP)/IAKOVOS HAT Der aktuellste Wert deutet einen kleinen Rückgang der Fälle an