Corona: Rückgang bei Neuinfektionen, aber Warnung vor Grippewelle

Der Rückgang bei den Corona-Neuinfektionen in Österreich setzt sich fort. Mit Stand 9.30 Uhr wurden binnen 24 Stunden 4.954 Personen neu positiv auf das Virus getestet. "Der harte Lockdown wirkt", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag bei einer Pressekonferenz. Nun müssten die Zahlen aber weiter "dramatisch sinken". Denn nun kommt die alljährliche Grippewelle.

Anschober sagte: "Die zweite Welle ist viel dramatischer als die erste Welle in Europa." So intensiv habe es eine Infektionsentwicklung wie jene im November in Österreich noch nie gegeben: "Wir sind in der Fläche angekommen, es gibt keine Peaks (Spitzen) mehr."

Die Zahl der Neuinfektionen beträgt in Österreich aktuell 4954. Laut Anschober ist dies nach wie vor dramatisch hoch, wenngleich eine spürbare Entwicklung der Zahlen nach unten registriert werden kann. Am Donnerstag berichteten Gesundheits- und Innenministerium noch von 5526 positiven Testergebnissen.

Der harte Lockdown dauerte in Österreich am Freitag bereits elf Tage an. "Dieser wirkt", sagte Anschober und appellierte gleichzeitig an die Bevölkerung, die bevorstehende volle zweite Lockdown-Woche ernst zu nehmen. Und er warnte vor der im Dezember zu erwartenden beginnenden Grippewelle.

Ob und wie sich der Rückgang der Infektionszahlen auf die aktuell heftig diskutierte Skigebietsöffnung auswirken wird, ist noch unklar. Anschober: "Das wird am kommenden Mittwoch (2. Dezember, Anm.) auf den Tisch gelegt."

Unterdessen hat sich auch in den Spitälern die Lage stabilisiert. 4405 Personen waren noch hospitalisiert, 703 davon auf Intensivstationen. Trotz der sinkenden Zahlen sprach Anschober von einer "dramatischen Situation" in Österreich. An oder mit Covid-19 sind in Österreich 113 weitere Menschen verstorben. Insgesamt gibt es bereits 2886 Tote in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Der Intensivmediziner Klaus Markstaller (AKH Wien) sagte, dass derzeit um die 700 Intensivbetten in Österreich mit Covid-Patienten belegt seien: "Die Situation ist angespannt, kritisch, aber noch keine Katastrophe." Die Zunahme des Anteils jüngerer Patienten begründete Markstaller damit, dass "das Virus im Gegensatz zum Frühjahr nun in der gesamten Bevölkerung angekommen ist."

Weitere Zahlen zur Lage am Freitag: Bisher gab es in Österreich 270.992 positive Testergebnisse, 203.251 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 4.405 Personen in krankenhäuslicher Behandlung und davon 703 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: Burgenland: 139, Kärnten: 553, Niederösterreich: 705, Oberösterreich: 1.076, Salzburg: 393, Steiermark: 738, Tirol: 461, Vorarlberg: 273 und Wien: 616.

