Rund 4.900 Neuinfektionen und 17 Covid-Todesfälle

Am Donnerstag sind in Österreich 4.853 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das liegt laut AGES unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5.886 positiven Tests. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter auf 456 Fälle je 100.000 Einwohner. Im Krankenhaus lagen am Freitagvormittag 2.008 Infizierte, 88 weniger als am Vortag. Die Zahl der Covid-Intensivpatienten blieb mit 99 Schwerstkranken gleich. Indes kamen 17 Tote auf insgesamt 20.963 Pandemieopfer hinzu.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Britta Peder Reproduktionszahl sank auf 0,8