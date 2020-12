Corona: Schlagabtausch zwischen ÖVP und Blau-Pink

Keine Rede von Weihnachtsfrieden in der österreichischen Innenpolitik: Die ÖVP auf der einen Seite und FPÖ und NEOS auf der anderen lieferten sich am Christtag einen Schlagabtausch zur Corona-Politik. Basis der Auseinandersetzung war Kritik von VP-Generalsekretär Alex Melchior an den beiden Oppositionsparteien, die wiederum von den Attackierten mit Gegenangriffen beantwortet wurde.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Melchior: "Fassungslos" über FPÖ und NEOS