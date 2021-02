Corona-Schnelltests zukünftig kostenlos in Apotheken

Ab kommendem Montag wird es in ersten "Pilot-Apotheken" Gratis-Antigenschnelltests auf SARS-CoV-2 geben. Das kündigte die Präsidentin der Apothekerkammer, Ulrike Mursch-Edlmayr, am Freitag in einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt an. Die Liste der teilnehmenden Apotheken - das Angebot soll in den kommenden Wochen kontinuierlich ausgebaut werden - ist auf der Website der Apothekerkammer abrufbar.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Präsidentin der Apothekerkammer, Ulrike Mursch-Edlmayr