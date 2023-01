Übereifrige Staatsanwaltschaften: Höchstgericht hob viele Corona-Urteile auf

Anklagebehörden legten Delikte wie vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten rechtlich falsch aus.

In Justizkreisen spricht man von einem einzigartigen und besonders spektakulären Fall: Für 23. Februar ist am Landesgericht Klagenfurt ein Strafprozess gegen eine 53-jährige Kärntnerin anberaumt, die sich trotz verordneter Coronaquarantäne im Stiegenhaus mit ihrem Nachbarn traf. Der 69-Jährige infizierte sich und starb später an der Viruserkrankung.

Die Staatsanwaltschaft klagt die Frau jetzt wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten (§ 178 Strafgesetzbuch) und fahrlässiger Tötung an. Das Argument: Die 53-Jährige habe den Absonderungsbescheid ignoriert. Sowohl die Beschuldigte ...