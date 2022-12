Corona verschärfte die Missstände in der Pflege

Krätze und Sitzhosen: Zwei beschuldigte Frauen schilderten, wie dramatisch der Personalmangel in Pflegeheimen ist.

Sie wirken vertrauenswürdig, ruhig und vernünftig. Niemals würde man den beiden Frauen die Taten zutrauen, die ihnen der Staatsanwalt in Wiener Neustadt vorwirft: Sie hätten ihnen anvertraute pflegebedürftige Bewohner gequält und vernachlässigt, den alten Menschen fahrlässig Körperverletzungen zugefügt. Vor dem Einzelrichter bekennen sich die ehemalige Pflegedienstleiterin und die damalige Heimleiterin des Senecura-Hauses in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) am Montag nicht schuldig. "Ich wollte immer mit Menschen arbeiten. Ich bin immer noch sehr gerne im Pflegeberuf", sagt die Erstbeschuldigte.

...