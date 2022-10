Corona-Welle geht mit 8.970 Neuinfektionen weiter zurück

Die derzeitige Corona-Herbstwelle geht weiter zurück. Am Montag wurden österreichweit 8.970 Neuinfektionen registriert, das liegt deutlich unter dem Schnitt der vergangenen Woche. Da kamen täglich noch 11.709 neue Fälle hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Montag nach 956,6 auf 907,9 pro 100.000 Einwohner. Weiterhin hoch ist die Zahl der Infizierten in den Krankenhäusern. Am Dienstag lagen 2.526 positiv getestete Patientinnen und Patienten in den Spitälern.

SN/APA/AFP/DAVID GANNON 116.188 Menschen sind derzeit laborbestätigt aktiv infiziert