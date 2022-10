Corona-Zahlen gehen weiter zurück

In Österreich sind am Samstag 5.465 Neuinfektionen gemeldet worden, was nicht nur unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (5.594) liegt, sondern auch die aktiven Corona-Fälle um 4.680 auf 68.709 schrumpfen ließ. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank ebenfalls auf 433.8 je 100.000. Zudem gab es fünf Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

SN/dominik neudecker - stock.adobe.com