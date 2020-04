Der Beginn der Badesaison in Österreich ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Betreiber hoffen, noch vor den Sommerferien öffnen zu dürfen. Doch selbst dann blieben viele Fragen offen.

In einem normalen April ohne Coronakrise herrschte im Wiener Gänsehäufel gerade Hochbetrieb. Becken und Bojen würden gekärchert, Wege gekehrt, Kabinentrakte und Toiletten gesäubert. Damit am 1. Mai, wenn die Badesaison beginnt und sich bis zu 30.000 Menschen pro Tag in ...