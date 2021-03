Coronacluster nach "Pilgerfahrt"?

Singend und ohne Masken bringt ein Tiroler Busfahrer Passagiere zu Coronademos nach Wien. Ob seine Anhänger schuld an der Explosion der Coronazahlen im Bezirk sind, wird jetzt untersucht.

Ein Busunternehmer sorgt im Bezirk Imst in Tirol für Aufregung. Denn Andreas Thurner organisiert regelmäßig "Pilgerreisen" zu Coronademonstrationen nach Wien und Innsbruck. Jetzt wirft ihm der grüne Klubobmann in Tirol, Gebi Mair, vor, dass der Coronacluster im Bezirk Imst in unmittelbarem Zusammenhang mit den Busreisen von Thurner stehe. Die Teilnahme an der Demo sei eine der Ursachen für den Ausbruch im Oberland gewesen, so Mair.

Ein Video von der Busfahrt am 6. März zeige nicht nur ein voll ...