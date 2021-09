Coronakrise steigerte Nachfrage nach Tierwohl in der Mode

Millionen von Tieren leiden und sterben laut Tierschützern jedes Jahr für Kleidungsstücke aus Pelz, Leder und Wolle. Die Coronakrise habe aber die Nachfrage nach "Tierwohl" auch in den Kleiderkästen gefördert, zeigt eine von Vier Pfoten in Auftrag gegebene Umfrage. 57 Prozent der Menschen in Österreich hätten ihr Einkaufsverhalten aufgrund der Pandemie verändert. 20 Prozent sagten, dass sie jetzt Mode mit höherer Qualität und höheren Tierwohlstandards kaufen würden.

SN/APA/MLADEN ANTONOV "Tierwohl" wird laut Umfrage immer wichtiger bei Kaufentscheidung