"Coronaschutz aus Glas ist oft besser als Kunststoffe"

In der Coronapandemie sind Schutzvorrichtungen aller Art gefragt. In der Glaserbranche herrscht Ärger darüber, dass dabei vor allem auf Kunststoff gesetzt wird. Doch Glas habe viele Vorzüge, sei pflegeleichter und auch regional verfügbar.

Schutzschilde an Baustellenhelmen, für Friseurinnen, Kellnerinnen und Wirte, Trennwände bei Supermarktkassen und auf Verkaufspulten: In der Coronakrise mussten Unternehmen viel in Schutzausrüstung investieren und es musste meist schnell gehen. In vielen Fällen wurde auf Kunststoff zurückgegriffen - meist ist von ...