Coronavirus - 1868 Neuinfektionen in Österreich, Zahl der aktiven Fälle sinkt

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Dienstag einen Rückblick auf das Coronajahr 2020 gegeben und einen Ausblick auf 2021 gewagt.

Die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle sinkt in Österreich weiterhin. Am Dienstag gab es laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober 20.319 Fälle (am Montag waren es 20.785). Anschober: "Ich erwartete, dass diese Zahl am Mittwoch oder Donnerstag erstmals seit längerer Zeit wieder auf weniger als 20.000 sinkt."

An Neuinfektionen kamen am Dienstag 1868 Fälle hinzu (Montag: 1592). Die Anzahl der an bzw. mit Covid-19 verstorbenen Menschen in Österreich überstieg am Dienstag jedoch die 6000er-Marke, und zwar genau auf 6059.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liege in Österreich derzeit "sehr stabil", nämlich zwischen 148 und 155, sagte Anschober.

Gegenüber dem Höhepunkt an Neuinfektionen im November (9.586 am 13. jenes Monats) sei jetzt aber eine "deutliche Verbesserung der Lage" eingetreten, und zwar in ganz Europa - auch weil sehr harte Maßnahmen gesetzt worden seien, führte Anschober aus. Das Ziel für die nächsten Wochen sei es, mit dem harten Lockdown die Zahlen noch einmal deutlich zu reduzieren.

Anschober räumte ein, dass die mit den bereits drei Lockdowns einhergehenden Restriktionen "Eingriffe in die Grundrechte" darstellten. Und: "Österreich, aber auch Europa, war auf diese Pandemie nicht vorbereitet."

Bei der Sieben-Tages-Inzidenz soll ein Wert von unter 100 erreicht werden, der Reproduktionsfaktor soll bei 0,8 oder zumindest unter 0,9 bleiben, so der Minister. In den Intensivstationen will Anschober auf eine Belegung von 200 Corona-Betten kommen, dann sei eine Normalisierung der Situation möglich. Derzeit liege die Zahl hier bei 411 belegten Betten.

Die am Sonntag begonnenen Impfungen sollen nun Schritt für Schritt ausgebaut werden. Anschober rechnete damit, dass ab April die Impfungen auch für jene Bevölkerungsschichten zur Verfügung stehen, die nicht zu den Risikogruppen zählen. Der elektronische Impfpass solle im Lauf des ersten Quartals ausgerollt werden. 2021 solle das Jahr des Zurückdrängens der Pandemie werden, sagte Anschober.

