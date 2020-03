Coronavirus: 290 Personen aus Marrakesch zurückgeholt

Österreich hat mit Hilfe der EU rund 290 Personen aus Österreich und anderen EU-Ländern aus Marrakesch in Marokko rückgeführt. Das Flugzeug sei Dienstagfrüh in Wien gelandet, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Dienstag in Brüssel. Die EU-Kommission habe die Transportkosten mitgetragen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER AUA-Sonderflieger brachte Österreicher und EU-Bürger nach Wien