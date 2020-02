Coronavirus: Behörden prüfen vier Verdachtsfälle in Salzburg

Das Coronavirus könnte nun auch das Land Salzburg erreicht haben. Die Behörden prüfen vier neuerliche Verdachtsfälle, Gewissheit soll bis Mittwochmittag vorliegen.

Die erkrankten Personen stammen aus dem Flachgau (zwei) sowie aus dem Pinzgau und dem Lungau. Diese Menschen zeigten entsprechende Symptome. Die Abklärung auf eine Infizierung mit dem Coronavirus sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagte ein Sprecher das Landes. Die Betroffenen befänden sich in häuslicher Pflege. Ob die Symptome dieser Menschen tatsächlich durch das Coronavirus ausgelöst worden sind, ist demnach noch nicht sicher.

Das Auftreten eines ersten bestätigten Coronafalls in Salzburg sei jedenfalls nur eine Frage der Zeit, sagt Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. "Es wäre ein Wunder, wenn Salzburg verschont bliebe."

Grundsätzlich zeigt sich das Land Salzburg auf den Epidemiefall aber gerüstet. Zustände wie in China oder in Italien, wo ganze Orte gesperrt wurden, solle es in Salzburg jedenfalls nicht geben, sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Dienstag nach einem Koordinierungstreffen. "Man muss nur an das Kreuzfahrtschiff denken, auf dem die Passagiere unter Quarantäne gestellt wurden: Das ging mit zehn Fällen los, am Ende gab es viele, viele Erkrankte."

In Salzburg habe man sich das Ziel gesetzt, im Fall eines Ausbruchs das öffentliche Leben so wenig wie möglich zu beeinflussen. So sei auch eine Absage des Europa-League-Spieles von Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt oder ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit kein Thema, sagt Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl. "Dann macht es ja keinen Spaß mehr."

Das zweite Ziel im Fall eines Ausbruchs sei es, das Virus nach Möglichkeit einzudämmen. Dabei müsse man von Fall zu Fall unterschiedlich handeln. Bereits bei einem Verdachtsfall müsse man Kontaktpersonen der möglicherweise erkrankten Person ausfindig machen, sagt Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. "Wenn dann ein Testergebnis da ist, hat man den Kreis der Personen bereits identifiziert, die man schützen muss." Dann gelte es zwischen Kontaktpersonen zu unterscheiden, bei denen ein hohes Risiko einer Infektion bestehe, und jenen mit geringerem Risiko. "Da gibt es genaue Handlungsanweisungen, wie sich diese Personen zu verhalten haben. Das ist auf jeden Fall sinnvoller, als Ortschaften zu sperren."

In den meisten Fällen reiche eine Quarantäne der Personen zu Hause aus. Das gelte für Personen, bei denen der Verdacht auf ein Coronavirus bestehe, genauso wie für jene, bei denen ein milder Verlauf der Krankheit festgestellt worden sei, sagt Juhasz. "Wir haben die ersten genauen Auswertungen der Fälle aus China und mehr als 80 Prozent der Erkrankungen verlaufen sehr mild."

Für solche Personen sei ein Krankenhaus der falsche Ort, sagt Landeshauptmann Haslauer. "Die Spitäler waren in China jene Orte, an denen sich am meisten Personen angesteckt haben."

Die Versorgung dieser Personen solle jedenfalls sichergestellt werden. Das könne einerseits über Essen auf Rädern ablaufen, ein Angebot, das es ja in jeder Gemeinde gebe. Zudem rät das Land auch dazu, zu Hause Vorräte aufzubewahren. "Dazu gibt es ohnehin Empfehlungen vonseiten des Zivilschutzes, auch für andere Situationen", sagt Stöckl.

Nachdem am Montag 28 Mitarbeiter des LKH Salzburg nach einer Venedig-Reise aus Sicherheitsgründen nach Hause geschickt wurden, wurde auch aus dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder ein ähnlicher Fall bekannt: Eine Mitarbeiterin der Pflege war in Norditalien auf Urlaub gewesen. Sie wurde vorerst beurlaubt, sagt der ärztliche Direktor Friedrich Hoppichler.

Sechs wichtige Verhaltensregeln zum Coronavirus

* 1. Immer vor dem Essen und nach Kontakt mit Oberflächen (etwa Haltegriffe) Hände mit warmem Wasser und Seife waschen oder Desinfektionsmittel verwenden.

2. Husten oder Niesen in ein Papiertaschentuch - ersatzweise in den Ellbogen.

3. Händeschütteln vermeiden.

4. Bei Husten, Atembeschwerden oder Fieber: Gesundheitsberatung unter 1450 oder den Hausarzt telefonisch kontaktieren.

5. Im Erkrankungsfall daheimbleiben.

6. Nicht in Gebiete reisen, die vom Virus bereits betroffen sind.

