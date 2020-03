Coronavirus: Bundesregierung verbietet größere Veranstaltungen, die Schließung der Schulen droht

In einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag stellte die Bundesregierung die ersten drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus vor. Sie werden den Alltag der Österreicherinnen und Österreicher massiv verändern.

Jetzt LIVE: Pressekonferenz der Industriellenvereinigung

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) traten gemeinsam vor die Presse. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einschneidende Maßnahmen und generelle Verhaltensänderungen", sagte Gesundheitsminister Anschober. Noch am Dienstagnachmittag würde ein Erlass der Regierung hinausgehen: Alle Freiluftveranstaltungen über 500 Teilnehmer werden untersagt - und alle Veranstaltungen in geschlossenen Räumen über 100 Teilnehmer. Als Zeithorizont dieses Verbots wurde vorläufig einmal bis 3. April genannt. Sportveranstaltungen ohne Publikum seien weiter möglich, hieß es. Betroffen seien auch Kulturinstitutionen wie Theater, Kinos und Opernhäuser. Inwiefern auch Museen betroffen sein werden, beziehungsweise welche Zugangsbeschränkungen gesetzt werden, wird sich im Laufe der nächsten Stunden zeigen. Man warte auf die genauen Formulierungen des angekündigten Erlasses, hieß es von vielen Seiten. Als erstes wurden die Rauriser Literaturtage abgesagt, das 50-jährige Jubiläum der Literaturveranstaltung soll im nächsten Jahr nachgefeiert werden.



An der Universität Salzburg finden ab sofort keine Lehrveranstaltungen mehr statt. Die Umstellung auf digitale Formate sei geplant, Prüfungen fänden vorerst weiter statt. PMU, Mozarteum und FH Salzburg beraten noch über die genaue Vorgehensweise. Auch alle anderen Univeranstaltungen, Vorträge und der Tag der offenen Tür am 11. März wurden abgesagt.



Auch Schulen und Kindergärten sollen geschlossen werden, vermutlich ab nächster Woche. Das kündigte Bundeskanzler Kurz an. Genaueres stehe aber noch nicht fest, die Maßnahmen an Schulen müssten wegen der Auswirkungen etwa bezüglich Betreuungspflichten gut vorbereitet werden. "Mit den Sozialpartnern werden diesbezüglich Gespräche aufgenommen."

Ferner wird von der Regierung ein Einreiseverbot für Personen aus Italien erlassen, sofern sie kein Gesundheitsattest vorweisen können. Unternehmer wurden von Kanzler Kurz aufgefordert, so weit wie möglich den Beschäftigten Teleworking zu ermöglichen.

Der Bundeskanzler sagte zudem: "Jeder einzelne kann einen Beitrag leisten durch Reduktion der sozialen Kontakte." Junge Menschen würden sich derzeit oft denken, wenn ich mich anstecke, das gehe nach ein paar Tagen wieder vorbei; aber es gehe darum, ältere Menschen zu schützen. "Wir können nicht verhindern, dass das Coronavirus sich verbreitet, "was wir aber schaffen können ist, dass wir die Verbreitung bestens eindämmen können". In diesem Sinn sei die größte gemeinsame Bitte, "das soziale Leben und soziale Kontakte für einige Wochen zu reduzieren".

Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagte: "Die Epidemie breitet sich in starkem Tempo aus, und die Zahl der Infizierten steigt in den letzten Tagen deutlich an. Wir haben diese Situation besonders stark in Italien, aber auch in Deutschland und Frankreich. Spanien erlebte eine Verdoppelung der Fälle. Und auch bei uns in Österreich geht die Kurve nach oben." Anschober rief die Österreicherinnen und Österreicher dazu auf, für ein paar Monate den Lebensstil zu verändern. Er nannte konsequentes Händewaschen, auf den Begrüßungshändedruck zu verzichten und vielleicht auch nicht jeden Tag in den Supermarkt einkaufen zu gehen, sondern nur jeden dritten Tag. "Wir brauchen eine Zeit lang Distanz im Leben miteinander."

Innenminister Nehammer fordert alle Österreicher auf, die in Italien sind, dringend heimzukehren. In Tirol haben am Dienstag die angekündigten Gesundheitschecks am Brenner sowie an den weiteren Grenzen zu Italien in Sillian und am Reschenpass begonnen. Es werde den gesamten Tag über "durchgehende Kontrollen" geben, kündigte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) bei einer Pressekonferenz an. Im Rahmen der Checks müsse "im Schritttempo" gefahren werden.

Obwohl das österreichische Außenministerium wegen des Coronavirus eine volle Reisewarnung für Italien ausgesprochen hat und Italien selbst zur Sperrzone erklärt wurde, finden Gütertransporte von und nach Italien weiterhin statt. Allerdings müssen sich Frächter auf Verzögerungen einstellen.

"An der Grenze von Italien nach Österreich werden Temperaturmessungen durchgeführt", sagte Alexander Klacska, Obmann der Transporteure in der WKÖ. Massive Staus erwartet der Branchenvertreter aber nicht, da der Personenverkehr ja deutlich eingeschränkt sei. Frächter müssten derzeit außerdem ein Formular mitführen, in dem bestätigt werde, dass sie einen unaufschiebbaren Transport durchführten.

Liveblog zum Coronavirus:

Quelle: SN, Apa