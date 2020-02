Das Bildungsministerium hat in einem Schreiben an die Bildungsdirektionen Coronavirus-Checklisten für Schulen zusammengestellt, wie im Fall eines Verdachts auf eine Covid-19-Erkrankung von Schülern bzw. Lehrern vorzugehen ist. Die Handlungsanweisung unterscheidet sich je nachdem, ob sich die Betroffenen an der Schule befinden oder nicht.

Ministerium erstellte Checklisten für Schulen