Coronavirus: Doppelinfektion mit Influenza nicht ausgeschlossen

Besonders aufgrund der bevorstehenden Grippesaison vor allem im Winter stehe nun im Vordergrund, die Corona-Infektionszahlen weiterhin gering zu halten, sagte Rudolf Anschober bei der Pressekonferenz am Mittwochvormittag. Man hält auch eine Doppelinfektion für möglich.

Jährlich erkranken viele Menschen in Österreich an der "echten" Grippe. Auch heuer wird es wieder eine Grippewelle geben. Diese wird auf das immer noch grassierende Coronavirus treffen. Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien schließt auch sogenannte Koinfektionen, also Doppelerkrankungen, nicht aus. "Es ist jährlich und regional unterschiedlich, welcher Typ des Influenzavirus zirkuliert. Je nach Art wird sich das auch auf den Verlauf einer Doppelinfektion auswirken und ihn möglicherweise verschlimmern."

Die momentan geltenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus sieht Gesundheitsminister Rudolf Anschober dennoch als Vorteil für die kommende Grippesaison. Masken, Händewaschen und Abstand würden genauso im Hinblick auf das Influenzavirus wirken. Influenza und grippeähnliche Erkrankungen seien bereits zu Beginn der Coronapandemie ein großes Thema gewesen. Der Minister erklärt auch, dass es während des Lockdowns einen deutlichen Rückgang bis hin zu einer Stagnierung des Rhinovirus - ebenfalls ein grippeähnlicher Erreger - gegeben habe. Auch das sei ein deutlicher Indikator dafür, dass die Maßnahmen wirkten.

Aufgrund der Vielzahl an Parallelen bei den Symptomen sei es auch für die Mediziner schwierig, zwischen der Grippe und Covid-19 zu unterscheiden. Ein wichtiger Schritt aus der Sicht des Gesundheitsministers sei die Beschaffung des Influenza-Impfstoffs. Etwa ein Drittel mehr, in Summe über eine Million Dosen, stehe heuer in Österreich zur Impfung zur Verfügung. Anschober weist auf die schlechte Durchimpfungsrate im Land hin. Etwa fünf bis acht Prozent der Bevölkerung nehmen jährlich eine Influenza-Impfung in Anspruch. Von Impfzwang hält der Minister allerdings nichts: "Es geht hier eher um die Information." Die Influenza-Impfung wurde heuer erstmals in das Kinder-Impfprogramm aufgenommen.

Bestellprozess von Impfung dauert oft länger als ein Jahr

Doch die ständige Veränderung des Influenzavirus macht es unmöglich, einen einheitlichen Impfstoff für jedes Jahr und jede Region herzustellen. Influenzaviren neigen besonders dazu, Unterarten zu bilden. Die Beschaffung beginne sofort nach Veröffentlichung einer Empfehlung des Stoffs für die kommende Saison im Februar. Das bedeutet, dass der Prozess der Impfstoff-Bestellung 12 bis 13 Monate dauert. Christa Wirthumer-Hoche vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) erklärt: "Die eigentliche Produktion des Impfstoffs dauert ein halbes Jahr. Basierend auf den Daten der letzten Jahre wird dann berechnet, wie viel Impfstoff für Österreich angeschafft wird." Für die kommende Grippesaison könne man allerdings noch keinerlei Angaben machen, ob genügend Influenza-Impfstoff in Österreich vorhanden sei und wie viele Menschen sich impfen ließen.

