Coronavirus: Erster Todesfall in Österreich - Besuchsverbote in Krankenhäusern

Das Coronavirus hat in Österreich das erste Todesopfer gefordert. Ein 69-jähriger Mann - Italienheimkehrer mit Vorerkrankungen - ist in der Nacht auf Donnerstag im Wiener Kaiser Franz-Josef-Spital verstorben. Unterdessen verschärft die Bundesregierung die bereits ergriffenen Anti-Coronavirus-Maßnahmen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte am Donnerstag, dass ab sofort keine religiösen Feste, weder Hochzeiten, Taufen oder Gottesdienste stattfinden werden. Jene Unternehmen, die ihre Mitarbeiter für die Betreuung von Kindern freistellen, werden von der Bundesregierung mit einem Drittel der Lohnkosten unterstützt. Arbeitnehmer mit Betreuungspflichten für Kinder unter 14 Jahren können von ihren Arbeitgebern bis zu drei Wochen Sonderurlaub bekommen.

Wer arbeiten muss, könne seine Kinder weiter in den Kindergarten oder die Schule bringen. Auf keinen Fall dürfen die Kinder zu den Großeltern gebracht werden, sagte Kurz. Jeder Einzelne solle seine sozialen Kontakte auch innerhalb des Familienverbandes derzeit reduzieren. Kurz: "Üben Sie sich in den nächsten Wochen in Zurückhaltung. Es ist im Interesse der Gesellschaft."

Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagte: "Alle sehen eine große Gesundheitskrise in Europa, viele Staaten überlegen ähnliche Maßnahmen wie wir." Dazu zählen nun unter anderem weitgehende Besuchsverbote in Krankenhäusern (Ausnahme bei Kleinkindern sowie bei Patienten in palliativer Betreuung). Es gehe darum, die Arbeitspotenziale der Spitäler zu erhalten. Anschober ergänzte allerdings auch, dass er eine große Solidarität im Land sehe: "Ich bin stolz auf die Teambildung im Land. Das Leben in Österreich und Europa wird sich grundlegend verändern."

Kurz kündigte weitere Maßnahmen an, die am Montag in Kraft treten werden.

Österreichs erstes Corona-Opfer war bereits krank

Jener Mann, der am Donnerstag am Coronavirus verstorben war, hatte neben der Infektion erhebliche Vorerkrankungen. Das teilte der Leiter der 4. Medizinischen Abteilung für Infektiologie und Tropenmedizin, Christoph Wenisch, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit. Der 69-jährige Patient litt an Zucker, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und einer chronischen Darmerkrankung. "Andererseits war er fit", sagte Wenisch, der den Patienten behandelt hatte. Der Mann dürfte sich bei einer Italienreise vor etwa einem Monat infiziert haben. Nach der Rückkehr entwickelte er Symptome und kam bald darauf ins Krankenhaus.

"Der Patient ist relativ rasch aufgrund eines Lungenversagens von der Normalpflegestation in die Intensivstation verlegt worden", sagte Wenisch. Es folgten Versagen der Nieren, der Leber und der Herz-Kreislauf-Organe. Obwohl das Virus nach etwa zehn Tagen bei dem Mann nicht mehr nachweisbar gewesen sei, habe er nicht mehr gerettet werden können, attestierte der Mediziner: "Das Virus hatte bereits erheblichen Schaden verursacht, der sich nicht mehr reparieren ließ."

Momentan werden am Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien drei Patienten mit Coronavirus auf der Intensivstation behandelt. Wenisch zufolge solle voraussichtlich noch ein Fall aus Niederösterreich nach Wien verlegt werden. Im Moment stünden im Spital noch Kapazitäten zur Verfügung. "Ich bin dankbar für die Maßnahmen, die die Regierung getroffen hat, sodass nicht alle Fälle gleichzeitig ins Krankenhaus kommen."

Erster Krankheitsfall im Wiener AKH gemeldet

Bei dem Fall im Wiener AKH handelt es sich um eine Frau, die sich am Dienstag zur Behandlung auf die Hämatologische Ambulanz des AKH begeben hatte. Sie wurde umgehend ins Kaiser-Franz-Josef-Spital überstellt und wird seither dort behandelt. Sie soll nicht schwer erkrankt sein, hieß es. Sämtliche Kontaktpersonen der Frau, die vom Gesundheitsdienst der Stadt Wien bisher ermittelt werden konnten, befinden sich in Heimquarantäne. Betroffen ist medizinisches Personal, das sich um die Patientin gekümmert hatte, und drei Ärzte, die näher mit der Frau zu tun hatten.

Insgesamt waren in der Bundeshauptstadt (Stand: Donnerstagmittag) rund 50 Menschen an Covid-19 erkrankt, zwei davon schwer. Sollte sich das Virus weiter ausbreiten, stünden 700 Spitalsbetten - 500 im Bereich des Wiener Krankenanstaltenverbunds, 200 in Privatspitälern - für intensivmedizinische Behandlung zur Verfügung, so der KAV.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wird es in den Wiener Gemeindespitälern zu Einschränkungen kommen. Krankenbesuche werden bis auf weiteres untersagt. Um diese Maßnahme durchzusetzen, werden in allen Häusern Eingangskontrollen durchgeführt, gab Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bekannt.

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner drängte indes auf einen Ausbau der Intensiv-Medizin, um die Folgen des Coronavirus zu bewältigen. "Wir müssen uns jetzt wappnen. Es ist dringend notwendig, die Kapazitäten vor allem im intensiv-medizinischen Bereich in ganz Österreich stark auszubauen." Dies müsse zentral koordiniert geschehen, der Bund solle den Ländern Sondermittel geben.

Weiters werden in Wien sämtliche nicht dringenden Operationen bis auf ein absolutes Minimum auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. "Wir bitten die Wiener Bevölkerung um Verständnis, aber wir müssen unsere Ressourcen und unser Personal im zentralen Bereich der Gesundheitsversorgung - den Spitälern - schützen und schonen", meinte Hacker. Absolut keinen Einschränkungen unterliegen Akutbehandlungen bzw. -operationen. Hacker kündigte zudem weitere Maßnahmen an, die bereits in Vorbereitung sind.

Für die steirischen Landesspitäler empfahl die Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) den Spitalsleitungen, Besuchsverbote für Angehörige in Krankenanstalten zu verhängen. Ausgenommen seien Palliativpatienten und Sterbende, wobei auch hier hingewiesen wurde, dass von Gruppenbesuche abzusehen und die Händehygiene strikt einzuhalten seien. Zur Durchsetzung können die Spitäler auch Wachdienste organisieren.

Auch in Kärnten ersuchte die Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft Kabeg die Bevölkerung, aus Rücksicht auf die Kranken, von Besuchen abzusehen bzw. diese auf ein Minimum zu beschränken. Dies gelte vor allem dann, wenn Personen im familiären Umfeld grippe- oder erkältungsähnliche Symptome zeigen würden, hieß es. Zudem gilt in den burgenländischen Spitälern ab Freitag ein Besuchsverbot.

Eine Erleichterung betrifft die Krankschreibungen. Ärzte können Patienten für die Dauer der "Corona-Krise" auch telefonisch krankschreiben. Das haben Ärztekammer und Gesundheitsministerium am Donnerstag vereinbart. Offen ist demnach noch, wie mit Rezepten umgegangen wird. Grundsätzlich ist eine digitale Übermittlung an Patienten per E-Mail oder Direktnachricht aber möglich. Gelten soll diese Regelung ab sofort und für die Dauer der "Corona-Krise".

Auch die Kirchen und Religionsgesellschaften in Österreich bleiben vom Coronavirus nicht unberührt. Diese setzen ab kommenden Montag öffentliche Gottesdienste und Versammlungen weitestgehend aus. Das ist das Ergebnis nach einem Gespräch der Vertreter der Religionsgemeinschaften mit Kanzler Sebastian Kurz, der für Kultusangelegenheiten zuständigen Ministerin Susanne Raab, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer. Zudem sollen kirchliche Familienfeiern wie Taufen und Hochzeiten verschoben werden, wie es nach dem Treffen im Bundeskanzleramt hieß.

Für alle 25.000 Polizisten der Republik Österreich ist eine Urlaubssperre verhängt worden. Erst Ende April werde sich daran wieder etwas ändern, ist in dem Befehl des Innenministeriums zu lesen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigte zugleich weiter Maßnahmen an, sollte sich die Abflachung der Infektionskurve nicht einstellen.

