Coronavirus-Fälle an Kindergarten und NMS in Lilienfeld

Infolge eines positiven Covid-19-Tests sind am Montag 17 Kinder und vier Betreuerinnen aus einem Kindergarten in der Lilienfelder Katastralgemeinde Marktl unter Quarantäne gestellt worden. Der Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) bestätigte am Dienstag einen diesbezüglichen Bericht der "Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN).

Das positiv getestete Kind sei Teil einer fünfköpfigen Familie, bei deren Mitgliedern am Sonntag das Coronavirus nachgewiesen worden war. Die Betreuerinnen des Kindergartens wurden laut dem Sprecher bereits getestet, den Eltern wurden Testungen ihrer betroffenen Kinder angeboten. Da ein Geschwisterkind des erkrankten Kindes die Neue Mittelschule (NMS) Lilienfeld besucht, wurden auch dort Testungen durchgeführt. Bei zwei Schülern war das Ergebnis laut Bildungsdirektion Niederösterreich positiv, woraufhin deren Kontakte erhoben wurden. Die betroffenen Jugendlichen und Lehrer seien von der Sanitätsdirektion unter Quarantäne gestellt worden, der Schulbetrieb bleibe jedoch aufrecht. Getestet wurden die betroffenen 18 Schüler und sieben Lehrer, der Schule wurde ein Screening angeboten. Quelle: APA