Auch nach dem Lockdown arbeiten die Intensivstationen an der Grenze ihrer Möglichkeiten, warnen die Verantwortlichen. Die Infektionszahlen in Österreich seien weiterhin "extrem zu hoch" betont auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

610 Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, werden derzeit auf den Intensivstationen der österreichischen Krankenhäuser behandelt. 100 weniger als noch vor zwei Wochen. Die Belastung der Intensivstationen sei immer noch enorm und viel zu hoch, sagt der ärztliche Leiter der Anästhesie und Intensivmedizin des Krankenhauses Zams und stellvertretender Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin, Walter Hasibeder. In seinem Krankenhaus seien von den bereits auf 16 aufgestockten Intensivbetten immer sieben bis neun von Covid-19-Patienten belegt. Und es würden nicht weniger, sagt Hasibeder. Betten, die leer würden, füllten sich sofort wieder.

Die Situation sei auch deshalb noch unter Kontrolle, weil die praktischen Ärzte viele Coronapatienten, so lange es gehe, zu Hause behandeln. Außerdem werde mit der Ressource Intensivmedizin deutlich bewusster umgegangen als früher. "Auf eine Intensivstation kommt nur noch, wer wirklich eine Chance hat, dies auch zu überleben, sagt er. Auf jeden Fall sei es aber notwendig, dass die Zahl der mit dem Virus infizierten Personen weiter zurückgehe. "Die Belastung des Personals auf den Intensivstationen ist nach wie vor deutlich zu hoch, sagt der Mediziner. Grundsätzlich müssen etwa 0,9 Prozent der Menschen, die mit dem Virus infiziert sind, auf einer Intensivstation behandelt werden.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Gesundheitsminister Rudolf Anschober informiert.

Anschober: "Es soll nicht zum Einsatz von Triagen kommen"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober informierte ab neun Uhr bei einer Pressekonferenz im Sozialministerium über die derzeitige Lage auf Österreichs Intensivstationen. Die Ziele des harten Lockdowns in den vergangenen Wochen seien vorerst erreicht worden. Der Reproduktionsfaktor sei seit dem Ende des Lockdowns konstant auf einem Wert von unter 0,9. "Das ist gut. Optimal wäre ein Wert von 0,8", erklärte Anschober. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz konnte aufgrund der getroffenen Maßnahmen auf einen Wert von 229 gesenkt und somit mehr als halbiert werden.

Wichtigstes Ziel sei es jedoch, die Kapazitäten des Gesundheitssystems nicht zu überfordern. "Es soll nicht zum Einsatz von Triagen kommen", mahnte Anschober. Der Höhepunkt von 709 belegten Intensivbetten mit Covid-19-Patienten sei zwar überschritten, die Intensität der Aufgabe aber noch nicht geringer. Aktuell werden 610 Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankten, auf den Intensivstationen der österreichischen Krankenhäuser behandelt.

"Unser Ziel muss es sein, die Infektionszahlen unter einen Wert von 2000 pro Tag zu senken. Operationen, die verschoben werden mussten, sollen möglichst schnell nachgeholt werden", sagte Anschober und ergänzte: "Wir entscheiden heute über die Situation in den Intensivabteilungen in drei Wochen."

Markstaller: "Die Bevölkerung hat es selbst in der Hand"

Klaus Markstaller, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin, machte auf das niedrige Durchschnittsalter der Covid-19-Patienten, die eine Intensivbehandlung benötigen, aufmerksam. "Im AKH Wien beträgt das Durchschnittsalter bei der Intensivbehandlung 55 Jahre. Das betrifft großteils die berufstätige Bevölkerung. Oftmals haben die Patienten keine wesentlichen Vorerkrankungen", sagte Markstaller. Das Verhalten in den nächsten Wochen sei entscheidend, um die Situation unter Kontrolle halten zu können. "Die Bevölkerung hat es selbst in der Hand."

Auch Gesundheitsminister Anschober ließ erneut mit einem Appell aufhorchen: "Die große Katastrophe haben wir momentan verhindert, aber es ist noch nichts gewonnen."

82 Prozent der Intensivbetten für Covid-19-Patienten in Oberösterreich belegt

Wie angespannt die Lage in manchen Spitälern in Österreich ist, offenbarte Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde des Kepler Universitätsklinikums in Linz. Von den insgesamt 150 Intensivbetten für Covid-19-Patienten in Oberösterreich seien derzeit 123 belegt. "Es gibt keinen Spielraum, um steigende Infektionszahlen tolerieren zu können. Wir müssen sehr vorsichtig vorgehen", sagte Lamprecht.

Die durchschnittliche Verweildauer von Covid-19-Patienten auf der Intensivstation betrage 19 Tage. "Eine dritte Welle verkraften wir aufgrund der Kapazitäten nur sehr bedingt", erklärte Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH.

Quelle: SN