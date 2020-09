Coronavirus - Ministerrat sagt Wiener Opernball 2021 ab

Der Wiener Opernball wird wegen der Corona-Pandemie 2021 nicht stattfinden. Aufgrund der Infektionslage wird die Regierung die Absage in der Ministerratssitzung am Mittwoch beschließen, erfuhr die APA aus dem Kanzleramt. "Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", meinte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), aber es wäre "verantwortungslos, den Ball in gewohnter Art und Weise abzuhalten".

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Die Wiener Ballsaison ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor