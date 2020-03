Coronavirus: Regierung stellt weitere 22 Millionen Euro für Forschung bereit

"Die Forschung ist im Kampf gegen das Virus das Wichtigste", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Samstagvormittag. Die Regierung stellt nun weitere 22 Millionen Euro für Forschungsprojekte zur Verfügung. Firmen können sich ab sofort bewerben.

"Jeder Tag im Kampf gegen das Coronavirus zählt", leitete Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ihre Erklärung am Samstagvormittag ein. Die vergangenen Tage hätten uns gezeigt, dass es wichtig sei, hier rasch zu handeln. Deshalb stellt die Regierung nun weitere 22 Millionen Euro für die Forschung im Kampf gegen das Coronavirus bereit. Mit den bereits zur Verfügung gestellten eine Million Euro werden damit insgesamt 23 Millionen Euro eingebracht. Österreich soll damit als Forschungsstandort weiter gestärkt werden und schnell und unbürokratisch im Kampf gegen das Virus gehandelt werden. Zielgruppe des Aufrufs sind österreichische Unternehmen, Bewerbungen können ab sofort eingereicht werden.

"Wir müssen Kapazitäten in Krankenhäusern schonen"

Derzeit gebe es zwei Stoßrichtungen im Vorgehen gegen das Virus: Durch die von der Regierung verhängten Ausgangsbeschränkungen würde mit Nachdruck daran gearbeitet, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet, sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. "Weniger Sozialkontakte bedeuten weniger Erkrankte". Das sei auch wichtig, um die Kapazitäten in Krankenhäusern zu schonen. Der Kampf gegen die Ausbreitung des Virus sei die eine Seite. Die andere: Die Suche nach Medikamenten und Impfstoffen gegen das Virus. Mit den zur Verfügung gestellten 22 Millionen sollen klinische Studien und Forschungsprojekte vorangetrieben werden. "Die Wissenschaft kann Hoffnung geben", so Wissenschaftsminister Heinz Faßmann. Und: "Sie kann reale Bedrohungen abwenden." Schulschließungen und Social Distancing seien nur Notmaßnahmen. "Wir brauchen diesen Aufruf in der Forschung dringend", sagte er.

Mehr als 2600 Covid-19-Infizierte in Österreich

Die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich ist bis Samstag (Stand 8.00 Uhr) auf 2.664 geklettert. Das sind um 463 mehr als Freitag früh, was eine Steigerung von 21 Prozent innerhalb von 24 Stunden bedeutet. Die meisten Covid-19-Fälle gibt es weiterhin in Tirol mit 568, gefolgt von Oberösterreich mit 507, berichtete das Gesundheitsministerium auf seiner Website.

Covid-19-Fälle nach Bundesländern

Aus Niederösterreich wurden 392 positive Tests gemeldet, in Wien und der Steiermark lagen Daten über je 350 bestätigte Ansteckungen vor. In Vorarlberg sind es 215, in Salzburg 175. Kärnten vermeldete 74, das Burgenland 35. Ein milder Verlauf der Erkrankung wurde 2.581 Betroffenen attestiert. Bisher wurden 18.545 Testungen durchgeführt.

Sieben Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 galten laut Ministerium als bestätigt. Drei in Wien, drei in der Steiermark und einer in Oberösterreich. Das ist ein Opfer mehr als Freitag früh. In Wien gab es einen weiteren Todesfall durch eine Covid-19-Erkrankung, der noch nicht in die Statistik aufgenommen wurde. Die Zahl der genesenen Patientinnen und Patienten stand wie am Vortag bei neun, in Tirol zwei, in Wien fünf und in Niederösterreich zwei.

Obwohl die Zahl der nachweislich mit dem neuen Coronavirus infizierten Menschen in Österreich weiter ansteigt, zeigen die drastischen Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung erste Erfolge. Laut einer neuen Berechnungen mit den Simulationsmodellen der Technischen Universität (TU) Wien verdoppelt sich die Fallzahl nun nicht mehr alle zwei bis zweieinhalb, sondern alle vier bis sechs Tage.

In den Modellrechnungen des Teams um Niki Popper von der TU Wien und vom TU-Spin-Off dwh treffe nun ein, was die Simulationen vor rund einer Woche vorausgesagt haben. Darin nahmen die Forscher vorweg, wie die vielfach als "Herunterfahren des öffentlichen Lebens in Österreich" bezeichneten Vorgaben auf die Ausbreitung voraussichtlich wirken werden.

Regierung verlängert Ausgangsbeschränkungen

Unterdessen verlängerte die Regierung am Freitag die derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen bis Ostermontag, 13. April. Damit werden die strengen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in ganz Österreich gut drei Wochen fortgesetzt. Ziel ist, die Kontakte im öffentlichen Raum möglichst zu minimieren, um das Virus einzudämmen. "Das ist ein Marathon, aber unsere klare Bitte ist: Halten Sie durch. Jeder, der die Maßnahmen mitträgt, ist ein Lebensretter", sagte Kanzler Sebastian Kurz.

Quarantänegebiete Österreich

Der Blog zur Coronavirus-Krise:

Quelle: APA