Coronavirus: Reproduktionszahl in Österreich bei 0,96

Die effektive Reproduktionszahl (R-Zahl) des Coronavirus in Österreich liegt nach einer aktuellen Schätzung wieder knapp unter 1,0. Sie betrug für den 5. August 0,96, teilte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Freitagabend online mit. In der Vorwoche war die R-Zahl bei 1,01 gelegen. Die geschätzte tägliche Steigerungsrate der Neuerkrankungen lag nun bei minus 2,3 Prozent.

SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Bei einer Zahl unter 1 sollten die Infektionen wieder sinken