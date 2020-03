Coronavirus - Schularbeiten und Tests werden nachgeholt, Zentralmatura findet statt

Die österreichische Bundesregierung stellt im Rahmen der Bekämpfung des Corona-Virus den Schulunterricht für mindestens vier Wochen komplett ein. Bildungsminister Heinz Faßmann gibt um 13 Uhr eine Pressekonferenz mit Informationen über weitere Maßnahmen - jetzt im Livestream!

Die Schul-Maßnahmen gelten vorerst bis einschließlich der Osterferien (Ostersonntag ist der 12. April), eine Ausdehnung ist aber nicht ausgeschlossen, sollten die Infektions-Fallzahlen weiter ansteigen. Betroffen sind rund 411.000 Oberstufenschüler und 690.000 Schüler an AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen und Volksschulen sowie mehr als 300.000 Kinder unter sechs Jahren, die derzeit eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen.

Bildungsminister Werner Faßmann (ÖVP) sagte am Donnerstag: "Es ist eine außergewöhnliche Situation mit außergewöhnlichen Maßnahmen." Ab Montag müssen Mädchen und Burschen von AHS-Oberstufen, BORG, berufsbildende höhere Schulen wie HAK oder HTL ja nicht mehr zum Unterricht erscheinen, am Mittwoch gilt dies für Volksschüler sowie Schülern an NMS und AHS-Unterstufen.

Für alle gilt: Schularbeiten und Tests, die in den kommenden drei Wochen angesetzt wären und die für die Benotung wichtig sind, werden nachgeholt. Fälle wie diese sind in der bereits bestehenden Leistungsbeurteilungs-Verordnung bereits festgelegt - etwa wenn Schulen wegen Masern geschlossen werden müssten. Das Coronavirus stellt diese Art "Fangnetz" jetzt jedoch vor eine ganz andere Zerreißprobe.

Die anstehende Zentralmatura an den höheren Schulen findet ebenfalls statt. Lehrer sollen ihre Schüler in den kommenden Wochen zumeist online unterrichten. Die Jugendlichen sollten - technisch gesehen - erreichbar sein: Immerhin verfügen 97 Prozent von ihnen über Mobiltelefone. In vielen Haushalten gibt es dazu weitere Enggeräte (Laptop, Desktop).

Reicht der solcherart durchgeführte Fernunterricht für die Vorbereitung zur Matura (geplant: 5. bis 13. Mai)? Faßmann: "Die Termine mit der Zentralmatura gingen sich noch aus, wenn wir unsere Maßnahmen nicht zu lange durchführen müssen." Entscheidend dafür wird die Entwicklung der Infektionsrate in der kommenden Woche sein.

Für die Pflichtschulen gilt: Dafür soll es einheitliche Übungshefte geben. Nämlich für jene Kinder, die zu Hause bleiben sowie für jene, die zur Schule gehen. Denn nicht alle Eltern werden für ihre Kinder häusliche Betreuungsmöglichkeiten organisieren können. Beziehungsweise gibt es Eltern, die etwa in Zusammenhang mit der Corona-Epidemie beruflich unabkömmlich sind (medizinisches Personal) und die ihre Kinder daher nicht zuhause betreuen können.

In allen Schulen soll es nach Vorstellungen des Bildungsministeriums Journaldienste geben. Diese müssen sich die Schulen auf Basis ihrer eigenen Bedürfnisse selbst organisieren.

Liveblog zum Coronavirus:

Quelle: APA