Coronavirus: So werden Österreicher aus Italien zurückgeholt

Im Außenministerium laufen die Planungen, wie man Österreicher aus Italien zurück nach Hause bringen kann, gerade auf Hochtouren. Wer nicht mit dem eigenen Pkw in Italien ist und Hilfe braucht, kann sich an mehrere Hotlines wenden. Umgekehrt haben auch Italiener Probleme bei der Heimreise: Es gibt weder Flüge noch Züge in unser südliches Nachbarland. Die AUA streicht bis 24. April alle Flüge nach Italien.

SN/APA/EXPA/ JOHANN GRODER Bei der Einreise von Italien nach Österreich (im Bild am Brenner) wird kontrolliert, seit Dienstag laufen bereits punktuelle Gesundheitschecks.