Coronavirus - Spitalsmitarbeiter vorsorglich in Quarantäne

Elf Mitarbeiter des LKH Weststeiermark sind in der Nacht auf Montag von einer Italienreise nach Hause gekommen und gingen umgehend vorsorglich für zwölf Tage in häusliche Quarantäne. Sie hatten den Karneval in Venedig besucht und noch im Bus bei der Heimreise die Krankenhausleitung darüber informiert, teilte die steirische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) am Montag mit.

SN/kages Das Landeskrankenhaus (LKH) Weststeiermark in Deutschlandsberg.