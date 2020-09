Coronavirus - Verbraucherschützer klagen die Republik wegen Ischgl

Der Verbraucherschutzverein VSV machte am Mittwoch ernst und brachte nun die ersten Klagen gegen die Republik Österreich in Zusammenhang mit den Coronainfektionen im Tiroler Wintersportort Ischgl ein.

Der Verbraucherschutzverein (VSV) hat am Mittwoch erste Amtshaftungsklagen von Ski-Touristen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz gegen die Republik Österreich und das Land Tirol eingebracht. Touristen haben sich beim Ski-Urlaub in Tirol - insbesondere in Ischgl - mit Covid-19 infiziert und das Virus in die ganze Welt getragen. Details zu den Musterklagen wegen Schadenersatz für Covid-Opfer gab der VSV bei einer Pressekonferenz in Wien bekannt.

Mehr als 6000 Tirol-Urlauber haben sich bereits beim Verbraucherschutzverein als Geschädigte gemeldet. Etwa 80 Prozent davon waren tatsächlich mit dem Virus infiziert. Rund 1000 Menschen haben sich demnach bis dahin dem Strafverfahren als Privatbeteiligte angeschlossen. Viele davon stammen aus Deutschland. Laut Darstellung des österreichischen Verbraucherschützers Peter Kolba haben die Verantwortlichen zu spät und nicht umfassend genug auf den Ausbruch des Coronavirus in Ischgl reagiert. Vom Tiroler Wintersportort wurde das Coronavirus in 45 Staaten getragen.

Vier Musterklagen eingebracht

Alexander Klauser, der als Vertrauensanwalt des Verbraucherschutzvereins fungiert, erklärte bei der Pressekonferenz am Mittwoch, dass bislang vier Amtshaftungsklagen eingebracht wurden. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Sammelklagen, um bei Gericht rasche Erfolge erzielen zu können. "In einem Fall haben die Hinterbliebenen eines Opfers, das an den Folgen einer Infektion verstorben ist, geklagt. Zwei weitere Klagen wurden für deutsche Staatsbürger eingebracht, die schwer erkrankt sind. Im vierten Fall ist die Person zwar nur relativ leicht erkrankt, es ist aber mit Spätfolgen zu rechnen", erklärte Klauser. Weitere Klagen sollen folgen.

Sammelklagen sind geplant

Laut Kolba seien in weiterer Folge auch mehrere Sammelklagen geplant. Über 1000 Personen haben den Verbraucherschutzverein bevollmächtigt, die rechtlichen Interessen der Geschädigten zu vertreten.

Quelle: SN