Coronavirus - wie sich die Lage durch die aktuelle Mutation verändert

Corona in Europa und in Österreich - wie verändert sich die Lage durch die aktuelle Virusmutation? Antworten auf diese Frage soll es am Freitag in einer Pressekonferenz im Gesundheitsministerium geben - zu sehen hier ab 9.30 Uhr im Livestream!

SN/AP Schutzimpfung gegen Covid-19 – wie wirksam sind die Seren gegen die mutierte Virusvariante?

Pressekonferenz im Livestream: Neben Gesundheitsminister Rudolf Anschober nehmen Monika Redlberger-Fritz (Leiterin des Referenzlabors Influenza an der Meduni Wien), Andreas Bergthaler (Forschungszentrum für Molekulare Medizin) und Herwig Ostermann (Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH) an der Pressekonferenz teil. Aktuell seien in Österreich am Freitag 2063 Neuinfektionen eingemeldet worden, sagte Anschober (am Donnerstag waren es 2540). 2314 Menschen galten mit Wirkung vom Freitag als neugenesen (1927). Genau 2000 Menschen befinden sich in Zusammenhang mit Covid-19 in Spitalsbehandlung (Normalstation/2354 am Donnerstag), intensivmedizinisch müssen derzeit 371 Covid-Patienten betreut werden (373). Quelle: SN