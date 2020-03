Coronavirus zwingt Veranstalter zu zahlreichen Absagen

In Österreich kommt es in infolge des Coronavirus in den nächsten Wochen zu massiven Einschränkungen im öffentlichen Leben. Zahlreiche Veranstaltungen im kulturellen Bereich wurden abgesagt, betroffen sind aber auch Großevents wie das GTI-Treffen in Reifnitz oder der Marathon in Wien. Der Personenzugverkehr von und nach Italien wurde am Mittwoch ebenfalls komplett eingestellt.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Eine Coronavirus-Kontrolle am Dienstag, 10. März 2020, am Grenzübergang Thörl-Maglern . Die Coronavirus-Kontrollen bei der Einreise aus Italien werden auf Kärntner Gebiet vorerst nur punktuell durchgeführt.