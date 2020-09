Coronazahlen steigen wieder

520 Neuinfektionen in Österreich - Grund soll auch eine "Datenergänzung" sein. Eine eingehende Analyse soll erfolgen. Auch in anderen Ländern steigen die Zahlen der Neuerkrankten.

Die Zahl der österreichweit registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus lag am Dienstag bei 520 innerhalb der vergangenen 24 Stunden, wie Innen- und Gesundheitsministerium berichteten. Dabei kamen aus Wien 340 neu ausgewiesene Infektionen dazu, die jedoch laut dortigem Krisenstab zum Teil auf ältere Testergebnisse zurückzuführen sind, die nun ergänzt wurden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte am Dienstag an, diese Zahl der 520 Neuerkrankungen einer Analyse zu unterziehen. Entscheidend sei, ob es sich um einen einmaligen "erklärbaren Peak - nach längerer Stabilität ...