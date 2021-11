Covid reduziert Leistungen der Spitäler rasant

Für jedes neue Covidbett müssen zwei andere gesperrt werden, weil die Betreuung der Patienten deutlich aufwendiger ist.

Die Zahl der Coronapatientinnen und -patienten in den Krankenhäusern steigt weiter an. Am Freitag wurden 2871 Coviderkrankte auf den Normalstationen gezählt, 520 Personen lagen auf der Intensivstation. Ein Ende ist vorerst trotz Lockdown nicht in Sicht. Bis Anfang Dezember könnten es knapp 800 Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen sein und um die 3300 auf den Normalstationen. Erst in zwei bis drei Wochen besteht die Chance, dass sich die Situation zu entspannen beginnt. Dieser Andrang der Covidpatienten wirkt sich jedenfalls massiv ...