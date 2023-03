Cybercrime-Anklage betrifft auch Opfer aus Österreich

In Bayern wird ein Prozess um einen riesigen Anlagebetrug im Internet gegen drei Israelis vorbereitet. Auch mehrere Österreicher ließen sich von der Bande täuschen.

"Ich habe noch kein Thema erlebt, bei dem es so stark um die Vernichtung von Existenzen gegangen ist", sagt der erfahrene Konsumentenschützer Paul Rusching von der Arbeiterkammer Vorarlberg, der sich seit vielen Jahren immer wieder mit Anlagebetrug im Internet beschäftigt. Bei einer umfangreichen Anklage, die in Bayern eingebracht wurde, sind auch zwei Fälle aus Vorarlberg dabei, wie Thomas Goger von der Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg auf Anfrage erklärte. Insgesamt ist in dem Komplex "GetFinancial" ein Schaden von ...