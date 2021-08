Cyberkriminalität explodiert: Es herrscht Personalnot bei den Verbrecherjägern

Die Internetkriminalität in Österreich wächst ungebremst. Doch im Innenministerium mangelt es an Fachleuten. Warum?

Im vergangenen Jahr ist die Internetkriminalität in Österreich auf einen Rekordwert gestiegen: Von 28.439 angezeigten Delikten 2019 auf 35.915. Ein Plus von 26,3 Prozent. Diese Zahlen gehen aus dem am Mittwoch präsentierten "Cybercrime Report 2020" hervor.

Andreas Holzer, Chef des Bundeskriminalamts (BK): "Seit dem ersten ,Cybercrime Report' im Jahr 2011 ist Internetkriminalität förmlich explodiert." Ein zusätzlicher Faktor sei mit Sicherheit die Coronapandemie gewesen. Allein bei Phishing-Mails und der betrügerischen Verwendung digitaler Zahlungsmöglichkeiten gab es einen Zuwachs an Delikten ...