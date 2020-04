Dachbrand im Donauzentrum

In Donauzentrum in Wien-Donaustadt ist am Montagnachmittag ein Dachbrand ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr rückte 90-köpfig zu Wiens größtem Einkaufszentrum an, weithin war eine hohe Rauchsäule sichtbar. Es wurde Alarmstufe 3 ausgerufen. Die Brandbekämpfung erfolgt laut Angaben gegenüber der APA von der Siebeckstraße aus. Das Donauzentrum ist derzeit auf Basis des Covid-19-Gesetzes geschlossen.

Es war keine Evakuierung des Gebäudes nötig, Menschen befanden sich laut Feuerwehr nicht in Gefahr. Die Brandbekämpfung auf dem Dach gestaltete sich allerdings schwierig, weshalb mehrere Löschtrupps zum Einsatz gekommen sind. Quelle: APA