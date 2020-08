Dank eines Doppeljackpots warten am kommenden Sonntag gleich 2,5 Millionen Euro im Lotto-Topf. Den einzigen Fünfer mit Zusatzzahl tippte am Mittwoch ein Wiener, so die Österreichischen Lotterien am Donnerstag. Er war mit einem Quicktipp erfolgreich und erhält für seinen Sologewinn rund 112.700 Euro.

Quelle: APA