Darf man im Krankenstand Fußball spielen?

Wer sich nicht strikt an die Anordnungen der Ärzte hält, riskiert eine Kündigung.

Ein Metallarbeiter war wegen starker Rückenschmerzen wochenlang krankgeschrieben. Besondere ärztliche Anordnungen gab es nicht. Während dieses Krankenstands absolvierte der Krankgeschriebene für seinen Fußballverein ein Meisterschaftsspiel über die gesamte Spieldauer. Als der Dienstgeber davon erfuhr, kündigte er ihm.

Der Dienstnehmer focht die Entlassung gerichtlich an, Recht bekam zuletzt beim Obersten Gerichtshof (OGH) der Dienstgeber. Die Rechtslage ist in solchen Fällen eindeutig. Der Arbeitsvertrag verpflichtet den Arbeitnehmer, sich im Falle einer Krankheit so zu verhalten, dass seine Arbeitsfähigkeit möglichst bald wiederhergestellt wird. Folgt der Arbeitnehmer nicht den entsprechenden Anordnungen des Arztes, kann er entlassen werden.